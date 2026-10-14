Torino, al Turin Space Point un incontro con Antonio Lo Campo: dalla storia dell’astronautica alle opportunità della Space Economy

Giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 18, il Turin Space Point organizza a Torino un incontro dedicato alle grandi tappe dell’esplorazione spaziale, allo sviluppo dell’astronautica e alle nuove prospettive dell’economia legata allo Spazio. L’appuntamento si terrà presso il Beeozanam Community Hub, in via Foligno 14, e vedrà la partecipazione di Antonio Lo Campo, giornalista scientifico, autore e divulgatore da anni impegnato nel racconto delle missioni aerospaziali.





L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività dedicate alla conoscenza dello Spazio e intende avvicinare il pubblico alle conquiste scientifiche e tecnologiche che hanno segnato la storia contemporanea. Nel corso dell’incontro sarà possibile ripercorrere le tappe più significative dell’avventura spaziale e conoscere anche alcuni dei libri scritti da Lo Campo, attraverso i quali ha raccontato protagonisti, missioni e sviluppi della ricerca aerospaziale.

La partecipazione è libera e gratuita. L’evento si rivolge agli appassionati di astronomia, agli studenti, alle famiglie e a tutti coloro che desiderano approfondire un settore nel quale ricerca scientifica, innovazione industriale e prospettive economiche sono sempre più strettamente collegate.

Dalle prime conquiste spaziali alle missioni del futuro

La storia dell’astronautica è caratterizzata da passaggi che hanno modificato profondamente il rapporto dell’umanità con il proprio pianeta e con l’universo. Tra gli eventi che hanno inaugurato questa nuova era occupa un posto centrale il lancio di Sputnik 1, avvenuto il 4 ottobre 1957 per iniziativa dell’Unione Sovietica.

Il primo satellite artificiale terrestre, con i suoi segnali radio trasmessi dallo Spazio, dimostrò che raggiungere l’orbita era ormai una possibilità concreta. Quell’impresa diede impulso a una stagione di competizione scientifica e tecnologica internazionale, aprendo la strada a nuove generazioni di satelliti e alle successive missioni con equipaggio umano.

Un altro momento fondamentale è rappresentato dal Trattato sullo spazio extra-atmosferico, entrato in vigore il 10 ottobre 1967. L’accordo ha stabilito principi essenziali per le attività spaziali degli Stati, tra cui l’utilizzo dello Spazio nel rispetto del diritto internazionale e la necessità di orientare l’esplorazione a beneficio di tutti i Paesi.

Dalle prime missioni orbitali al programma Apollo, che portò gli astronauti statunitensi sulla Luna, il progresso dell’astronautica ha ampliato le conoscenze scientifiche e le capacità tecnologiche dell’uomo. Successivamente, lo sviluppo delle stazioni spaziali, delle sonde interplanetarie e dei sistemi satellitari ha reso possibile esplorare nuovi ambienti e studiare il cosmo con strumenti sempre più sofisticati.

Oggi le applicazioni spaziali fanno parte della vita quotidiana. Le previsioni meteorologiche, i sistemi di navigazione, le telecomunicazioni, il controllo delle risorse naturali e il monitoraggio dei cambiamenti ambientali dipendono, in misura crescente, dai dati e dalle infrastrutture presenti nello Spazio.

Antonio Lo Campo, una carriera dedicata al racconto dell’astronautica

Antonio Lo Campo, nato a Torino nel 1965, è un giornalista scientifico e scrittore specializzato in astronautica e tecnologie aerospaziali. Nel corso della sua attività professionale ha seguito l'evoluzione delle missioni spaziali, raccontando le imprese degli astronauti e i progressi della ricerca attraverso articoli, interviste, reportage e incontri pubblici.

La sua passione per l'esplorazione spaziale affonda le radici nell'interesse per le missioni del programma Apollo e per le prime grandi conquiste dell'astronautica. Questa attenzione si è trasformata nel tempo in un'attività giornalistica che unisce l'approfondimento tecnico alla divulgazione, con l'obiettivo di rendere accessibili anche ai lettori non specialisti temi complessi.

Nel suo percorso professionale figurano collaborazioni con testate come La Stampa e Avvenire, oltre che con riviste specializzate quali Nuovo Orione e Le Stelle. Il suo lavoro si è sviluppato anche attraverso la partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate alla scienza e alla conoscenza del cosmo.

Tra le esperienze ricordate nella sua attività divulgativa figurano il programma Viaggio nel cosmo, realizzato con il contributo di Piero Angela, e la partecipazione alla trasmissione televisiva Geo & Geo.

Un aspetto significativo del lavoro di Lo Campo è il contatto diretto con i protagonisti dell'esplorazione spaziale. Gli incontri e le interviste con astronauti ed esperti del settore gli hanno permesso di raccogliere testimonianze sulle missioni, sulle difficoltà operative dei voli umani e sulle competenze necessarie per affrontare le sfide dello Spazio.

La sua attività non si limita alla cronaca delle imprese spaziali. Attraverso conferenze, presentazioni editoriali e appuntamenti divulgativi, il giornalista approfondisce anche il contesto scientifico e tecnologico nel quale nascono le missioni, illustrando il lavoro di ingegneri, ricercatori e professionisti che contribuiscono allo sviluppo dell'industria aerospaziale.

I libri di Antonio Lo Campo: dalla Luna alla professione di astronauta

Accanto al giornalismo, Antonio Lo Campo ha sviluppato un'importante attività editoriale dedicata alla storia dei voli spaziali e ai loro protagonisti. I suoi libri offrono percorsi di approfondimento che permettono di conoscere più da vicino le missioni, le innovazioni tecnologiche e le esperienze umane che hanno accompagnato la conquista dello Spazio.

Tra i titoli della sua produzione figura Il ritorno sulla Luna, dedicato alla missione Apollo 14 e ai suoi protagonisti. Il volume riporta l'attenzione su una fase importante del programma lunare statunitense, ricostruendo una delle spedizioni che contribuirono a consolidare la presenza umana sulla superficie della Luna.

Un altro riferimento editoriale è Storia dell'astronautica, un'opera dedicata all'evoluzione dei voli spaziali, dalle prime sperimentazioni alle missioni che hanno ampliato progressivamente le conoscenze scientifiche e le capacità operative dell'umanità nello Spazio.

Di particolare interesse è inoltre Professione Astronauta, scritto insieme all'astronauta italiano Franco Malerba. Il libro affronta il mondo dell'astronautica anche dal punto di vista di chi ha vissuto direttamente l'esperienza di una missione orbitale, offrendo uno sguardo sulle competenze, sulla preparazione e sulle responsabilità che caratterizzano questa professione.









Attraverso queste pubblicazioni, la storia spaziale viene raccontata non soltanto come una successione di primati e traguardi tecnologici, ma anche come il risultato del lavoro di persone, gruppi di ricerca e organizzazioni impegnati in progetti di grande complessità.

La presentazione dei libri costituisce quindi un'occasione per approfondire il valore della divulgazione scientifica e per scoprire come la narrazione delle missioni possa stimolare la curiosità delle nuove generazioni verso le discipline scientifiche e ingegneristiche.









Space Economy: quando lo Spazio diventa un'opportunità economica

L'incontro del Turin Space Point guarda anche alle prospettive della Space Economy, un ambito che comprende attività produttive, servizi, ricerca e innovazione connessi alle tecnologie e alle infrastrutture spaziali.

Il settore non riguarda esclusivamente il lancio di satelliti o la realizzazione di veicoli destinati alle missioni. Comprende un insieme articolato di applicazioni che coinvolgono le telecomunicazioni, la navigazione satellitare, l'osservazione della Terra, l'elaborazione dei dati e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche.

Le informazioni raccolte dai satelliti sono utilizzate per studiare il territorio, seguire l'evoluzione dei fenomeni meteorologici, monitorare le condizioni ambientali e supportare numerose attività economiche. A queste applicazioni si aggiungono le prospettive legate alle future missioni lunari, alla robotica, ai sistemi di trasporto spaziale e alle tecnologie necessarie per operare in condizioni estreme.

La crescita di questo comparto richiede professionalità differenti: ingegneri, tecnici, informatici, ricercatori, esperti di telecomunicazioni e specialisti nell'analisi dei dati. Per questo motivo, la conoscenza dell'astronautica può rappresentare anche un punto di partenza per comprendere le opportunità formative e lavorative offerte da un settore in continua evoluzione.

Torino e il Piemonte possono contribuire a questo sviluppo grazie alle competenze industriali, ingegneristiche e tecnologiche presenti sul territorio. La ricerca, la formazione e la collaborazione tra imprese e istituzioni costituiscono elementi importanti per valorizzare le opportunità legate all'innovazione aerospaziale.

Parlare di Spazio significa quindi affrontare non soltanto le imprese del passato e le prospettive dell'esplorazione futura, ma anche le ricadute concrete delle tecnologie spaziali sulla società e sull'economia.

Turin Space Point, un'occasione per avvicinarsi alla cultura scientifica

L'appuntamento con Antonio Lo Campo offre al pubblico l'opportunità di ripercorrere le tappe più importanti della storia dell'astronautica e di comprendere il legame tra le conquiste del passato e le trasformazioni tecnologiche in corso.

L'incontro si propone come un momento di approfondimento aperto a persone con interessi ed esperienze differenti, dagli appassionati di missioni spaziali a chi desidera conoscere meglio le applicazioni scientifiche ed economiche dello Spazio.

La possibilità di ascoltare un giornalista specializzato e di conoscere le sue pubblicazioni permette inoltre di esplorare l'argomento attraverso un approccio divulgativo, nel quale le informazioni storiche si intrecciano con le testimonianze dei protagonisti e con le prospettive delle missioni future.

Informazioni sull'incontro

Data: giovedì 22 ottobre 2026.

giovedì 22 ottobre 2026. Orario: ore 18.

ore 18. Luogo: Beeozanam Community Hub , via Foligno 14, 10149 Torino.

, via Foligno 14, 10149 Torino. Organizzazione: Turin Space Point .

. Ospite: Antonio Lo Campo, giornalista scientifico, scrittore e divulgatore specializzato in astronautica.

Ingresso: libero e gratuito.

Dalle prime trasmissioni di Sputnik 1 alle missioni lunari, fino alle nuove applicazioni della Space Economy, l'esplorazione spaziale continua a rappresentare uno dei campi più stimolanti della ricerca e dell'innovazione. L'incontro torinese sarà un'occasione per riscoprirne la storia, conoscere i suoi protagonisti e riflettere sulle possibilità che le tecnologie aerospaziali potranno offrire nei prossimi anni.