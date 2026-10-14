Appuntamenti con la scienza in Italia: gli eventi di giovedì 15 ottobre 2026

Dalla ricerca sui materiali innovativi all'esplorazione delle regioni polari, passando per la medicina, l'archeologia e la divulgazione scientifica, giovedì 15 ottobre 2026 offre diversi appuntamenti dedicati alla scienza in Italia. Università, musei, festival e istituzioni propongono occasioni di approfondimento su temi che spaziano dalle nuove tecnologie alla storia delle scoperte, con iniziative rivolte sia agli specialisti sia al pubblico interessato alla conoscenza.









Tra gli eventi segnalati figurano incontri a Milano, Como, Schio, Bologna, Roma e Torino. Ecco una selezione degli appuntamenti individuati nei programmi ufficiali.

MILANO: DALLE ESPLORAZIONI POLARI ALL'ARTICO CONTEMPORANEO

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ospita giovedì 15 ottobre un incontro dedicato alle esplorazioni polari e al rapporto tra ricerca, tecnologia e conoscenza delle regioni artiche.

L'appuntamento, intitolato «Dalle esplorazioni polari all'Artico contemporaneo. Storia, scienza e tecnologia italiana», è previsto dalle 14.30 alle 17 nella Sala Conte Biancamano, con ingresso da via Olona 6/b.

L'incontro offre l'occasione di approfondire il contributo italiano allo studio delle regioni polari, dove le spedizioni scientifiche e le tecnologie di osservazione sono fondamentali per comprendere gli ambienti estremi. L'Artico riveste oggi un'importanza particolare per la ricerca sui cambiamenti climatici, sull'evoluzione dei ghiacci e sugli equilibri ambientali del pianeta.

Le esplorazioni polari rappresentano inoltre un capitolo significativo della storia scientifica e tecnologica italiana, caratterizzato dallo sviluppo di strumenti, metodi di osservazione e collaborazioni internazionali.

L'iniziativa è segnalata dalla Società Geografica Italiana. <Cite refs={["turn333538search9"]}/>

Sempre a Milano, il 15 ottobre alle 16.30, il Museo Civico di Storia Naturale ospita un appuntamento dedicato all'archeologia.

La conferenza «Il villaggio Neolitico di Travo S. Andrea», inserita nel ciclo Svelare il passato. L'archeologia della Statale incontra la città, approfondisce le ricerche condotte su uno dei siti preistorici più importanti dell'Italia settentrionale, situato in Val Trebbia.

A illustrare le scoperte sarà Luca Trombino. Gli scavi hanno restituito tracce di grandi capanne rettangolari, focolari e reperti che documentano i rapporti tra le comunità neolitiche della Pianura Padana e altri gruppi europei.

L'incontro permette di conoscere i risultati della ricerca archeologica e di comprendere come lo studio dei reperti contribuisca a ricostruire gli insediamenti, le abitudini e le relazioni delle società preistoriche. La partecipazione è indicata come libera, con iscrizione fino a esaurimento dei posti disponibili. <Cite refs={["turn749009search5"]}/>

COMO: VEDERE L'INVISIBILE, TRA SCIENZA E DIVULGAZIONE

A Como, il Teatro Sociale propone un nuovo appuntamento della rassegna Scienza in scena, che mette in relazione i temi scientifici con il mondo dello spettacolo.

Giovedì 15 ottobre alle 18.30, in via Bellini 3, è previsto l'incontro «Vedere l'invisibile», curato dalla professoressa Michela Prest, direttrice del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria.

La rassegna nasce con l'obiettivo di accompagnare alcuni spettacoli teatrali attraverso incontri che offrono chiavi di lettura scientifiche e stimolano la curiosità del pubblico. L'appuntamento del 15 ottobre precede lo spettacolo Galileo, oltre le stelle, interpretato da Corrado D'Elia.

L'iniziativa rappresenta un esempio di divulgazione scientifica interdisciplinare, nella quale la ricerca incontra il linguaggio teatrale e la riflessione culturale. L'ingresso all'incontro scientifico è indicato come libero. <Cite refs={["turn333538search11"]}/>

SCHIO: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MATERIALI INNOVATIVI

In Veneto, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino (FESAV) propone un appuntamento dedicato a uno dei temi più rilevanti per il futuro dell'industria e della ricerca tecnologica.

Giovedì 15 ottobre alle 20.30, al Lanificio Conte di Schio, in largo Fusinelle, si svolge la conferenza «Possiamo sostituire le terre rare con materiali innovativi grazie all'intelligenza umana e artificiale?».

Le terre rare sono un gruppo di elementi chimici utilizzati in numerose tecnologie moderne, dai dispositivi elettronici ai magneti permanenti, fino ad alcune applicazioni legate alla transizione energetica. La loro disponibilità, i processi di estrazione e la concentrazione delle forniture in pochi Paesi rendono particolarmente importante la ricerca di materiali alternativi.

La conferenza affronta il possibile contributo dell'ingegno umano e dell'intelligenza artificiale alla progettazione di nuove soluzioni. I sistemi di calcolo avanzati possono aiutare i ricercatori a individuare materiali con proprietà specifiche, accelerando alcune fasi della ricerca e della sperimentazione.

Il tema coinvolge chimica, fisica, scienza dei materiali e innovazione industriale, con possibili ricadute sulla sostenibilità delle tecnologie del futuro.

Il FESAV si svolge dal 15 al 25 ottobre 2026 e propone conferenze, incontri, spettacoli e laboratori. Il programma indica l'ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti, salvo diverse indicazioni per singole attività. <Cite refs={["turn333538search1","turn333538search6"]}/>

BOLOGNA: LA REUMATOLOGIA DEL FUTURO

A Bologna si conclude giovedì 15 ottobre il XXIX Congresso Nazionale del Collegio Reumatologi Italiani, intitolato «La reumatologia del futuro: scienza, pratica, umanità».

Il congresso, ospitato all'Hotel Savoia Regency dal 13 al 15 ottobre, riunisce professionisti e specialisti per discutere le prospettive della reumatologia, disciplina medica che si occupa delle malattie infiammatorie e autoimmuni e delle patologie dell'apparato muscoloscheletrico.

Il confronto tra ricerca scientifica e pratica clinica è essenziale per migliorare la diagnosi, la gestione delle malattie croniche e la qualità della vita dei pazienti. Il titolo dell'iniziativa richiama anche la necessità di mantenere al centro della medicina la persona, accanto all'innovazione terapeutica e all'evoluzione delle conoscenze.

Si tratta di un appuntamento rivolto principalmente ai professionisti del settore sanitario. <Cite refs={["turn333538search0"]}/>

ROMA: SANITÀ, RICERCA E INNOVAZIONE

Nella capitale è in corso Welfair – Il Sistema che Cura, manifestazione dedicata al mondo della sanità e alle trasformazioni dei servizi sanitari.

L'evento si svolge dal 14 al 16 ottobre 2026 presso la Fiera di Roma, in via Portuense 1645-1647. La giornata del 15 ottobre rientra quindi nel programma della manifestazione.

Welfair riunisce istituzioni, professionisti sanitari, società scientifiche, imprese e altri soggetti interessati allo sviluppo del sistema sanitario. Tra i temi affrontati figurano l'innovazione, l'organizzazione dei servizi, la sicurezza delle cure e le prospettive per rendere il sistema sanitario più efficace e integrato.

La manifestazione si inserisce nel più ampio dibattito sul rapporto tra ricerca medica, innovazione tecnologica e sanità pubblica. Per conoscere le sessioni previste nella specifica giornata e le modalità di accesso è consigliabile consultare il programma ufficiale. <Cite refs={["turn333538search0","turn333538search7"]}/>

TORINO: FISICA, METEOROLOGIA E RICERCA UNIVERSITARIA

Anche Torino propone iniziative dedicate alla divulgazione scientifica attraverso l'Università di Torino e il Politecnico.

Tra gli appuntamenti segnalati figurano incontri nell'ambito del progetto La Strada delle Scoperte, con approfondimenti sulla fisica e sulla meteorologia. Il programma comprende un seminario dedicato all'evoluzione delle osservazioni atmosferiche, dal lavoro degli osservatori storici all'utilizzo delle moderne tecnologie di rilevamento.

Il confronto tra dati meteorologici raccolti nel passato e strumenti contemporanei permette di approfondire il ruolo delle misurazioni nello studio del clima e nella comprensione dei fenomeni atmosferici.

Il calendario universitario segnala inoltre attività legate alla progettazione ingegneristica e alle tecnologie digitali. Per verificare orari, sedi e apertura al pubblico dei singoli incontri è opportuno consultare i programmi istituzionali aggiornati.

SCIENZA IN ITALIA: UNA GIORNATA TRA RICERCA E INNOVAZIONE

Gli appuntamenti del 15 ottobre 2026 mostrano la varietà dei temi affrontati dalla ricerca e dalla divulgazione scientifica in Italia.

A Milano, l'attenzione si concentra sulle esplorazioni polari e sulle testimonianze archeologiche del Neolitico. Como propone un incontro che unisce scienza e teatro, mentre a Schio il dibattito riguarda i materiali innovativi e il contributo dell'intelligenza artificiale.

Bologna offre un'occasione di aggiornamento specialistico nel campo della reumatologia e Roma ospita una manifestazione dedicata all'evoluzione del sistema sanitario. A Torino, infine, università e istituzioni accademiche promuovono occasioni di approfondimento sui fenomeni naturali e sulle applicazioni della ricerca.

Questa selezione non rappresenta un calendario esaustivo di tutti gli eventi scientifici italiani, ma raccoglie alcuni appuntamenti individuati nei programmi consultati. Prima di organizzare la partecipazione, è consigliabile verificare eventuali aggiornamenti, prenotazioni obbligatorie e requisiti di accesso direttamente presso gli organizzatori.



