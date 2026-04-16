L’uomo? Non un carnivoro puro. Ma nemmeno un erbivoro: la scienza lo definisce onnivoro

Ogni tanto ricompare un’affermazione categorica: “L’uomo non è assolutamente un carnivoro”. Se con questo si intende che l’essere umano non appartiene ai carnivori obbligati come il gatto, l’affermazione è corretta. Se invece si vuole sostenere che l’uomo sia biologicamente progettato per nutrirsi solo di vegetali, allora la letteratura scientifica racconta un’altra storia.

Il consenso della biologia evolutiva, dell’antropologia e della fisiologia digestiva è chiaro: Homo sapiens è una specie onnivora, capace di ricavare nutrienti sia da alimenti vegetali sia animali. ()

Errore n.1: confondere “non carnivoro puro” con “erbivoro”

Molti dibattiti partono da un equivoco semantico. Le categorie biologiche principali non sono solo due. Non esistono soltanto carnivori ed erbivori: esistono anche gli onnivori.

Un leone è un carnivoro specializzato. Una mucca è un erbivoro fermentatore. L’essere umano non rientra in nessuno dei due modelli estremi. Ha invece caratteristiche intermedie: dentatura mista, stomaco semplice, intestino adattabile e grande flessibilità metabolica. ()

Anatomia: i nostri denti non sono da pascolo

Gli erbivori specializzati possiedono dentature altamente adattate alla triturazione continua di vegetali fibrosi. I carnivori puri hanno canini sviluppati e denti taglienti per strappare carne. L’uomo possiede:

incisivi per mordere

canini ridotti ma funzionali

premolari e molari per triturare

mandibola capace di movimenti complessi

Questa combinazione è tipica di una dieta mista, non esclusivamente vegetale. ()

Intestino: non siamo ruminanti

Gli erbivori che vivono di erba o foglie hanno apparati digestivi enormi, camere fermentative multiple o ciechi molto sviluppati per digerire cellulosa grazie ai microbi. L’essere umano non possiede nulla di simile.

La nostra capacità di fermentare fibre nel colon esiste, ma è limitata rispetto ai veri erbivori. In compenso abbiamo un intestino tenue relativamente importante, ideale per assorbire nutrienti ad alta densità energetica come grassi e proteine. ()

Evoluzione: la carne ha contato eccome

L’archeologia documenta da decenni:

utensili da macellazione

segni di taglio su ossa animali

consumo di midollo osseo

caccia cooperativa

uso del fuoco e cottura

Diversi ricercatori collegano l’accesso regolare a cibi animali energeticamente densi all’espansione encefalica del genere Homo. Questo non significa “solo carne”, ma certamente significa che la carne ha avuto un ruolo importante nella nostra storia evolutiva. ()

Nutrizione moderna: si può vivere senza carne?

Sì. Una dieta vegetariana o vegana ben pianificata può essere adeguata in molte fasi della vita. Ma questo è un discorso nutrizionale moderno, non una prova che l’uomo sia biologicamente erbivoro.

Con integrazione di vitamina B12, attenzione a ferro, zinco, omega-3, iodio e proteine, molte persone seguono diete plant-based in salute. Ma il fatto che una dieta sia praticabile oggi non cambia la classificazione evolutiva della specie.

Il punto decisivo: adattabilità

Il vero superpotere umano non è il carnivorismo né l’erbivorismo. È la flessibilità.

Gli esseri umani hanno prosperato in ambienti artici con elevato consumo animale e in regioni tropicali con maggiore quota vegetale. Questa elasticità alimentare è precisamente ciò che definisce una specie onnivora.

Dire “l’uomo non è un carnivoro” è corretto solo se si specifica: non è un carnivoro obbligato o specializzato.

Dire invece “quindi l’uomo è naturalmente vegano o erbivoro” non è supportato dalle evidenze anatomiche, fisiologiche e archeologiche.

La posizione scientificamente solida è molto meno ideologica e molto più semplice:

l’essere umano è un onnivoro evolutivamente flessibile.





Postilla sugli animali domestici e le diete ideologiche

Un capitolo ancora più controverso riguarda chi tenta di imporre una dieta vegana a cani e gatti per coerenza ideologica personale.

Qui è necessario distinguere con precisione scientifica.

Il gatto è un carnivoro obbligato: necessita di nutrienti presenti naturalmente nei tessuti animali, come taurina preformata, vitamina A attiva e specifici aminoacidi. Una dieta vegana improvvisata o mal gestita può causare gravi carenze e problemi seri di salute.

Il cane ha una maggiore flessibilità alimentare ed è più onnivoro-adattabile, ma anche in questo caso una dieta vegetale richiede formulazioni rigorose, controllo veterinario e bilanciamento nutrizionale professionale.

Perciò il problema non è “vegano sì o no” in astratto: il problema è subordinare i bisogni biologici dell’animale a convinzioni umane. Quando l’ideologia viene prima della fisiologia, il rischio è la malnutrizione.

Chi sceglie una dieta vegana per i propri pet sta facendo una scelta irresponsabile se priva di basi veterinarie e monitoraggio clinico.











