BROXO svela il nuovo restyling del brand, valorizzando oltre cento anni di competenza nel sale per il trattamento dell’acqua

BROXO, uno dei principali marchi europei nel sale di alta qualità per il trattamento dell’acqua, annuncia un importante rinnovamento del brand, riaffermando il proprio ruolo di partner affidabile nelle applicazioni di addolcimento dell’acqua da quasi un secolo.

Amersfoort – BROXO fa parte di Hengelo Salt Specialties e Mariager Salt Specialties, aziende appartenenti al Groupe Salins, con sede a Clichy, in Francia. Forte di oltre 100 anni di esperienza, BROXO ha costruito una solida reputazione nella fornitura di sale sottovuoto di alta qualità, utilizzato nei sistemi professionali di trattamento dell’acqua in tutta Europa.

Il sale BROXO è prodotto a partire da sale sottovuoto ad altissima purezza, estratto da cavità saline sotterranee nei Paesi Bassi e in Danimarca. Nei Paesi Bassi, il sale viene compattato in bricchette e pastiglie, oltre che in qualità speciali destinate alle applicazioni per il lavaggio delle stoviglie. Con una purezza di cloruro di sodio del 99,9% e un contenuto estremamente basso di calcio e magnesio, BROXO rientra tra i sali di più alta qualità disponibili sul mercato.

Il sale svolge un ruolo fondamentale nella rigenerazione delle resine a scambio ionico nei sistemi di addolcimento dell’acqua, rimuovendo in modo efficace calcio e magnesio. Prevenendo la formazione di calcare, BROXO contribuisce a proteggere tubazioni, impianti di riscaldamento, lavastoviglie e installazioni industriali. In ambito industriale, un addolcimento efficiente dell’acqua consente di ridurre i consumi energetici, limitare gli interventi di manutenzione e preservare l’efficienza operativa.

Il rinnovamento del brand si concentra sul rafforzamento dell’identità centrale di BROXO, valorizzando gli elementi distintivi, i colori e il linguaggio visivo riconoscibili e apprezzati dai clienti da decenni. Il nuovo look riflette al tempo stesso l’eredità storica del marchio e il suo approccio orientato al futuro nel mercato europeo.

«BROXO è un punto di riferimento nel suo segmento da oltre 100 anni. Questo rinnovamento rappresenta un ritorno ai nostri punti di forza fondamentali — qualità, affidabilità e continuità — modernizzando al contempo il modo in cui ci presentiamo al mercato», afferma Nico Basson, Segment Marketing Manager Water & Retail Products. «Partiamo da fondamenta solide per preparare il brand a una crescita continua».

Oggi BROXO continua a servire una vasta gamma di clienti, tra cui ristoranti, hotel, strutture commerciali e operatori industriali che fanno affidamento su sistemi di addolcimento dell’acqua ad alte prestazioni.

Scopri di più su BROXO

BROXO è un marchio di Salt Specialties, società parte di Groupe Salins, uno dei maggiori produttori di sale in Europa. Il gruppo francese vanta oltre 160 anni di storia e impiega attualmente circa 2.200 persone in tutto il mondo.