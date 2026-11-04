Flora Skëndo, la voce albanese che chiede alle donne di non domandare più il permesso

Il suo «It's my time. Il Manifesto per la donna moderna», pubblicato da Morrone Editore con la prefazione di Giovanni Firera, sarà presentato sabato 7 novembre alla Libreria Neapolis di Siracusa. L'incontro è promosso con il sostegno dell'Associazione Culturale Vitaliano Brancati.





Ci sono libri che nascono per raccontare una storia e altri che invitano a cambiare il modo in cui la guardiamo. It's my time. Il Manifesto per la donna moderna di Flora Skëndo appartiene alla seconda categoria. È un testo che prende le mosse dall'esperienza personale dell'autrice per trasformarla in una dichiarazione pubblica di libertà e autodeterminazione.





Dopo la presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, svoltosi dal 14 al 18 maggio 2026, il volume torna al centro dell'attenzione con un nuovo appuntamento in Sicilia, a Siracusa, dove sarà protagonista di un incontro dedicato alla condizione femminile e al ruolo della donna nella società contemporanea.





L'appuntamento è per sabato 7 novembre alle ore 18, alla Libreria Neapolis, in viale Teocrito 125 a Siracusa. Con l'autrice dialogherà Mila Caldarella, docente di Lingua e Letteratura Inglese. A moderare l'incontro sarà Giovanni Firera, presidente dell'Associazione Culturale Vitaliano Brancati e autore della prefazione del volume. L'iniziativa è promossa da Morrone Editore, casa editrice siracusana, con il sostegno dell'associazione presieduta da Firera.





Architetto di professione, Flora Skëndo porta nella sua scrittura uno sguardo attento agli spazi, alle relazioni e ai condizionamenti sociali. La sua riflessione affonda le radici anche nell'esperienza maturata in Albania, un Paese segnato da una lunga e complessa transizione dopo la fine del regime comunista. Una trasformazione che non ha riguardato soltanto le istituzioni e la politica, ma anche i rapporti sociali e il ruolo delle donne.





È proprio nello spazio tra i diritti riconosciuti dalla legge e quelli effettivamente esercitati nella vita quotidiana che si sviluppa il messaggio del libro. E non è privo di significato che a raccontarlo sia una donna abituata, per professione, a progettare ambienti: il manifesto invita a interrogarsi sui confini, spesso invisibili, che la società costruisce intorno alle donne, sulle possibilità di superarli e sul diritto di scegliere autonomamente il proprio percorso.





La forza del volume sta anche nella sua dimensione personale. L'emancipazione femminile ha una storia lunga, costellata di battaglie, conquiste e opere fondamentali. Skëndo sceglie però di affrontare il tema partendo dalla propria esperienza, dai condizionamenti culturali, dai silenzi e dalle difficoltà che possono accompagnare il percorso di una donna verso la piena consapevolezza di sé.





Quel «mio» del titolo non è un semplice vezzo linguistico. È l'affermazione di un diritto: quello di riconoscere il proprio valore, di prendere decisioni senza dover continuamente cercare approvazione e di non rinunciare alle proprie aspirazioni per adeguarsi alle aspettative altrui.





Nella prefazione Giovanni Firera individua il cuore dell'opera in una formula semplice e incisiva: «Smettere di chiedere il permesso per esistere pienamente». Firera, già Console onorario d'Albania in Piemonte e da anni impegnato nei rapporti culturali e istituzionali tra Italia e Albania, legge il volume come un testo civile, oltre che personale. Vi riconosce un conflitto che non riguarda soltanto la società albanese, ma attraversa culture e generazioni: quello che definisce il «confine tra il conformismo e la propria autenticità».





È un confine che molte donne possono riconoscere nella propria quotidianità. Lo incontra chi sceglie una professione considerata poco adatta a lei, chi rivendica il diritto a disporre del proprio tempo, chi manifesta un'ambizione e si trova ancora costretta a giustificarla. È per questo che il messaggio di Flora Skëndo può parlare anche al pubblico italiano. Non si tratta di osservare una realtà lontana, ma di riconoscere dinamiche e pregiudizi che, pur con differenze culturali e storiche, accomunano le due sponde dell'Adriatico.





Il percorso editoriale del libro assume così anche un significato simbolico. Torino, con il Salone Internazionale del Libro, ha rappresentato una prima importante occasione di incontro con il pubblico italiano. Siracusa offre ora un nuovo spazio di confronto, in una città che per storia e posizione geografica ha sempre rappresentato un punto d'incontro tra culture del Mediterraneo.





La scelta della Sicilia non è casuale. L'Associazione Culturale Vitaliano Brancati, intitolata allo scrittore che ha saputo raccontare con ironia e spirito critico i pregiudizi e le contraddizioni della società italiana, sostiene un'iniziativa che mette al centro la libertà individuale e la possibilità di superare gli stereotipi. Promuovere la presentazione del volume significa contribuire a una riflessione che riguarda non soltanto le donne, ma l'intera società.





Un ruolo importante è quello di Morrone Editore, che con questa pubblicazione porta all'attenzione dei lettori italiani una voce proveniente dall'Albania contemporanea, contribuendo al dialogo culturale tra i due Paesi.





È anche attraverso libri come questo che si costruisce una dimensione europea più consapevole: non soltanto attraverso accordi e istituzioni, ma mediante il confronto tra esperienze individuali, sensibilità e culture differenti. Le parole di una donna di Tirana possono così incontrare quelle di una lettrice di Siracusa o di Torino, facendo emergere domande e aspirazioni condivise.





Sabato 7 novembre, alle 18, alla Libreria Neapolis, questo dialogo avrà un nuovo appuntamento. E il messaggio di Flora Skëndo sarà al centro di un incontro che invita ogni donna a riconoscere il proprio tempo, la propria voce e il diritto di scegliere.







