Cosa fare sabato 28 novembre 2026 a Torino e in Piemonte? Per chi ama la scienza, la tecnologia e le nuove frontiere della conoscenza, il fine settimana offre interessanti occasioni per esplorare il mondo della ricerca attraverso mostre interattive, esperienze museali e percorsi dedicati alla divulgazione scientifica. Dal funzionamento del cervello ai misteri della fisica quantistica, passando per la biodiversità e le trasformazioni tecnologiche, Torino propone esperienze capaci di coinvolgere adulti, giovani e famiglie.

Non occorre essere ricercatori o appassionati di formule matematiche per lasciarsi incuriosire dalla scienza. Basta avere voglia di fare domande, osservare fenomeni e scoprire quanto le innovazioni apparentemente lontane dalla nostra quotidianità siano in realtà già parte della nostra vita. È questo il filo conduttore di alcune delle proposte più interessanti per chi cerca eventi a Torino il 28 novembre e desidera trascorrere una giornata diversa dal solito.

Alle OGR Torino la scienza diventa un'esperienza da vivere

Tra le destinazioni da prendere in considerazione ci sono le OGR Torino, uno degli spazi culturali più dinamici della città. Qui la ricerca scientifica incontra l'arte, la tecnologia e la sperimentazione, offrendo al pubblico occasioni per avvicinarsi a temi complessi attraverso linguaggi accessibili.

Una delle proposte è Mind Your Brain!, una mostra interattiva dedicata al cervello umano, realizzata da Heureka, il Centro della Scienza finlandese. Il percorso permette di esplorare i meccanismi che regolano la memoria, le emozioni, il sonno, i sensi e le relazioni attraverso installazioni, giochi ed esperimenti.

Il cervello rimane una delle strutture più affascinanti e complesse conosciute dalla scienza. Ogni decisione, ricordo, percezione o emozione nasce da un sistema biologico straordinariamente articolato. La mostra invita a comprendere meglio questo organo, trasformando la visita in un'esperienza di scoperta e partecipazione. È una proposta particolarmente interessante per le famiglie e per chi cerca mostre scientifiche a Torino capaci di unire apprendimento e divertimento.

La mostra è visitabile sabato 28 novembre, dalle 10 alle 20, alle OGR Torino, in corso Castelfidardo 22. Il biglietto indicato è di 8 euro per l'intero e 5 euro per il ridotto. L'esposizione si conclude il 29 novembre 2026.

Fisica quantistica e arte contemporanea: il mondo non è come sembra

Sempre alle OGR è possibile visitare The Quantum Effect, un progetto espositivo che mette in relazione la fisica quantistica con l'arte contemporanea, la cultura visiva e il cinema.

La meccanica quantistica ha cambiato profondamente il modo in cui gli scienziati interpretano la realtà. Le particelle possono comportarsi in modi controintuitivi, le leggi che governano il mondo microscopico non corrispondono sempre alla nostra esperienza quotidiana e concetti come spazio, tempo e osservazione assumono significati sorprendenti.

La mostra affronta queste suggestioni attraverso opere e installazioni di artisti internazionali, tra cui Tomás Saraceno, Man Ray e Yayoi Kusama, con la sua celebre Infinity Mirrored Room. L'obiettivo è creare un dialogo tra discipline differenti, dimostrando come le grandi trasformazioni scientifiche possano influenzare anche il linguaggio artistico e la percezione del mondo.

Per chi cerca cosa vedere a Torino sabato 28 novembre, questa esposizione rappresenta un'occasione per avvicinarsi a una delle grandi rivoluzioni intellettuali del Novecento e alle sue possibili conseguenze culturali e tecnologiche. La mostra è visitabile dalle 10 alle 20 e prosegue fino al 25 febbraio 2027.

Al Museo di Scienze Naturali un viaggio tra i felini del mondo

La scienza non riguarda soltanto le stelle, i computer o le particelle subatomiche. Comprendere la biodiversità e osservare le forme della vita sulla Terra è altrettanto importante. Per questo, tra gli appuntamenti da considerare a Torino il 28 novembre, c'è anche il percorso guidato Un viaggio tra i felidi del mondo, organizzato dal Museo Regionale di Scienze Naturali.

La visita accompagna il pubblico alla scoperta della famiglia dei felidi, un gruppo di mammiferi che comprende alcuni dei predatori più affascinanti del pianeta. Tigri, leoni e altri rappresentanti di questa famiglia raccontano una storia evolutiva fatta di adattamenti, strategie di caccia e specializzazioni biologiche.

Attraverso le collezioni del museo, i visitatori possono conoscere caratteristiche e differenze tra oltre dieci felidi, comprendendo meglio il loro ruolo negli ecosistemi e le sfide legate alla conservazione delle specie.

L'appuntamento è previsto in due turni, dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 17.30, presso la sede di via Accademia Albertina 15. Il costo della visita guidata è di 5 euro a persona, oltre al biglietto d'ingresso al museo. La prenotazione è obbligatoria. Una proposta interessante per chi desidera approfondire zoologia, biodiversità ed evoluzione con un'esperienza adatta anche ai più giovani.

Lo Spazio è la nuova frontiera dell'economia e della tecnologia

Quando si parla di Spazio, il pensiero corre immediatamente agli astronauti, alle missioni sulla Luna e alle immagini spettacolari delle galassie lontane. Ma oggi l'esplorazione spaziale è molto più di un'avventura scientifica. È diventata un settore strategico nel quale si intrecciano interessi economici, competizione internazionale, innovazione tecnologica e investimenti privati.

Le infrastrutture satellitari sono ormai indispensabili per numerose attività quotidiane. Le comunicazioni, la navigazione GPS, le previsioni meteorologiche, il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze dipendono in misura crescente dai sistemi che operano oltre l'atmosfera terrestre.

La cosiddetta Space Economy sta aprendo nuovi mercati e prospettive industriali. Le connessioni Internet via satellite, la telemedicina, i sistemi di osservazione della Terra e le tecnologie per le future missioni interplanetarie rappresentano alcuni dei settori nei quali si concentrano ricerca e investimenti.

Accanto alle agenzie spaziali nazionali, le imprese private stanno assumendo un ruolo sempre più importante. Il turismo spaziale, lo sviluppo di nuovi vettori, la produzione di satelliti e le prospettive di utilizzo delle risorse presenti sugli asteroidi sono argomenti che alimentano un dibattito internazionale destinato a diventare sempre più rilevante.

Persino l'idea di realizzare coltivazioni su Marte, oggi ancora oggetto di ricerca e sperimentazione, dimostra quanto le prospettive dell'esplorazione spaziale siano legate a questioni che riguardano anche l'agricoltura, la medicina, l'energia e la sostenibilità.

Intelligenza artificiale e ricerca: il futuro è già cominciato

Un altro grande protagonista della trasformazione tecnologica è l'intelligenza artificiale. I sistemi di AI stanno modificando il modo in cui vengono analizzati i dati, sviluppati nuovi farmaci, progettati materiali e gestiti processi industriali.

Il rapporto tra intelligenza artificiale e ricerca scientifica è destinato a diventare sempre più stretto. Algoritmi avanzati possono individuare correlazioni difficili da riconoscere, accelerare alcune fasi della ricerca e contribuire alla comprensione di fenomeni complessi.

Anche la fisica quantistica potrebbe avere ricadute importanti sullo sviluppo di nuovi computer, sensori e sistemi di comunicazione. La ricerca sui computer quantistici è ancora in evoluzione, ma rappresenta uno dei campi più interessanti della competizione tecnologica internazionale.

Comprendere queste trasformazioni significa anche capire quali competenze saranno richieste nel mondo del lavoro e quali opportunità potranno nascere per le imprese. Per questo la divulgazione scientifica assume un ruolo fondamentale: rende accessibili conoscenze che altrimenti rischierebbero di rimanere patrimonio esclusivo degli specialisti.

Eventi scientifici a Torino: una giornata dedicata alla curiosità

Il programma di sabato 28 novembre offre diverse possibilità per chi desidera avvicinarsi alla scienza attraverso esperienze differenti. Le OGR permettono di esplorare il funzionamento del cervello e le suggestioni della fisica quantistica, mentre il Museo Regionale di Scienze Naturali propone un approfondimento sulla biodiversità e sul mondo animale.

Si tratta di occasioni che mostrano quanto sia ampio il panorama della cultura scientifica torinese. Una città che può contare su università, centri di ricerca, musei, istituzioni culturali e realtà impegnate nella diffusione della conoscenza.

Per chi cerca cosa fare a Torino e in Piemonte il 28 novembre 2026, la scienza rappresenta quindi un'alternativa interessante ai consueti appuntamenti del fine settimana. Non soltanto un'occasione per imparare qualcosa di nuovo, ma anche un modo per guardare con maggiore consapevolezza alle trasformazioni che stanno già cambiando il nostro presente.

Il futuro non si osserva soltanto da lontano: si può cominciare a comprenderlo partendo da una mostra, da un esperimento o da una domanda. E sabato 28 novembre Torino offre diverse occasioni per farlo.

Informazioni e aggiornamenti

Prima di organizzare la visita è consigliabile verificare orari, disponibilità e tariffe sui siti ufficiali delle strutture museali. Le informazioni relative agli appuntamenti possono subire variazioni.



