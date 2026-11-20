Il glucosio è il carburante che l'organismo usa più volentieri. Quando arriva dall'alimentazione, le cellule lo consumano subito o il corpo lo mette da parte; quando smette di arrivare, deve trovare un'alternativa. Questo passaggio, che chiunque sperimenta dopo un digiuno prolungato o durante una dieta povera di carboidrati, ha un nome preciso: chetosi. Se ne parla spesso come di una moda alimentare, ma dietro c'è una sequenza di processi biochimici studiata da tempo, che vale la pena capire prima di decidere se e come affrontarla.

Da dove prende energia l'organismo

I carboidrati vengono scomposti in glucosio, che le cellule usano per produrre energia. Una parte resta immagazzinata nel fegato e nei muscoli sotto forma di glicogeno, una riserva a breve termine. Quando l'apporto di carboidrati scende in modo marcato, queste scorte si consumano nell'arco di uno o più giorni, a seconda dell'attività fisica e delle abitudini di ciascuno. A quel punto l'organismo si orienta verso i grassi.

Come nascono i corpi chetonici

Il fegato scompone gli acidi grassi e produce molecole chiamate corpi chetonici, che passano nel sangue e possono essere usate come fonte di energia da muscoli, cuore e, in parte, dal cervello. Quando la loro concentrazione supera un certo livello si parla di chetosi nutrizionale. È una condizione fisiologica e reversibile: basta reintrodurre i carboidrati perché il metabolismo torni a basarsi sul glucosio.

Va distinta con chiarezza dalla chetoacidosi diabetica, una complicanza grave che riguarda soprattutto chi ha il diabete di tipo 1 e che con un'alimentazione controllata non ha nulla a che vedere.

I primi giorni: perché ci si sente diversi

La fase di adattamento è quella che molti ricordano meglio. Con lo svuotamento del glicogeno l'organismo perde anche acqua, perché ogni grammo di glicogeno ne trattiene diversi. È il motivo per cui il peso scende in fretta nei primi giorni, senza che questo coincida con una perdita equivalente di massa grassa. Alcune persone riferiscono mal di testa, stanchezza, irritabilità e difficoltà di concentrazione. Sono disturbi in genere transitori, legati all'adattamento, che una buona idratazione e un adeguato apporto di sali minerali aiutano spesso ad attenuare.

Le proteine contano quanto i carboidrati che mancano

Uno degli errori più frequenti è pensare che basti eliminare pasta e pane. In un percorso con pochi carboidrati, la quantità e la qualità delle proteine sono decisive per proteggere la massa muscolare, che altrimenti rischia di diminuire insieme al peso. Per questo i protocolli più strutturati stabiliscono con precisione che cosa mangiare, in quali quantità e in quali momenti della giornata, invece di lasciare tutto all'improvvisazione.

Un esempio di approccio a fasi

Molti programmi alimentari organizzano la riduzione dei carboidrati in tappe successive: una fase iniziale più restrittiva, una di stabilizzazione e una di mantenimento in cui gli alimenti vengono reintrodotti gradualmente. È il caso, per esempio, della dieta Tisanoreica, che combina la riduzione dei carboidrati con preparati proteici dedicati ed estratti vegetali. Il valore di un impianto di questo tipo non sta nella singola ricetta, ma nell'idea che il cambiamento sia progressivo e seguito, e che alla fase di calo ne segua una di consolidamento.

Che cosa si mangia, in pratica

Dal punto di vista della tavola, ridurre i carboidrati significa ripensare il piatto più che toglierne una parte. Al posto di pasta, pane e dolci trovano spazio verdure, uova, pesce, carne magra e formaggi, con grassi di buona qualità come l'olio extravergine. Le verdure a foglia e quelle povere di amido restano le alleate più utili, perché danno volume, fibre e minerali. Pianificare i pasti con un po' di anticipo evita il classico errore del primo giorno difficile, quando la dispensa è vuota e si finisce per ripiegare sulle vecchie abitudini.

Gli errori più comuni

Tra gli sbagli ricorrenti c'è la fretta: voler arrivare in chetosi in due giorni, saltando il periodo di adattamento. Ci sono poi la scarsa idratazione, l'eliminazione dei sali minerali insieme ai cibi ricchi di carboidrati e la mancanza di fibre, che può rallentare l'intestino. Un altro errore è affidarsi a consigli raccolti qua e là, senza un riferimento unico e affidabile: ognuno ha un metabolismo diverso, e quello che funziona per un conoscente può non funzionare per sé.

Quando serve il parere di un medico

Un'alimentazione molto povera di carboidrati non è adatta a tutti. Chi è in gravidanza o allatta, chi soffre di patologie renali o epatiche, chi ha il diabete o assume farmaci per la pressione o per la glicemia dovrebbe parlarne prima con il proprio medico, perché le terapie possono richiedere una revisione dei dosaggi. Lo stesso vale per chi ha avuto disturbi del comportamento alimentare. Anche in assenza di patologie, una visita preliminare e un controllo periodico aiutano a capire se il percorso sta andando nella direzione giusta.

Che cosa resta dopo la dieta

La chetosi è uno strumento, non un traguardo. La parte più difficile di qualsiasi percorso per perdere peso è quello che accade dopo: se le abitudini tornano quelle di prima, anche i chili tendono a tornare. Per questo la fase di mantenimento, l'educazione alimentare e un'attività fisica regolare pesano almeno quanto le settimane di calo. Capire come funziona il proprio metabolismo, senza semplificazioni e senza promesse miracolose, è il primo passo per farne un alleato invece che un'ossessione.