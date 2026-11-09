1989 cadeva il Muro di Berlino: ma la voglia di scappare resta

Il Bicerin - Il buongiorno del mattino in chiave sabauda





C'è una domanda che, a distanza di 37 anni dalla caduta del Muro di Berlino, meriterebbe di essere inserita nei programmi scolastici di educazione civica: come mai dai Paesi comunisti la gente cercava di scappare, mentre dai Paesi capitalisti non si vedevano altrettante folle ansiose di attraversare il confine nella direzione opposta?





Il 9 novembre 1989 cadeva il Muro di Berlino. Per quasi trent'anni aveva diviso una città, separato famiglie e impedito ai cittadini della Germania Est di raggiungere liberamente l'Ovest. Non era stato costruito per fermare i tedeschi occidentali desiderosi di trasferirsi nel paradiso socialista. Curiosamente, il problema era l'altra direzione.



Eppure, a sentire certi nostalgici, il socialismo reale era un modello di giustizia, uguaglianza e felicità collettiva. Talmente irresistibile che bisognava sorvegliarne i cittadini, costruire muri, installare filo spinato e mettere guardie armate lungo i confini. Evidentemente la felicità, in quei luoghi, aveva bisogno di essere imposta con una certa fermezza.





La storia, del resto, è piuttosto eloquente: prima della costruzione del Muro, milioni di tedeschi orientali avevano già lasciato la DDR per raggiungere la Germania Ovest. La Fondazione del Muro di Berlino documenta che, entro il 1961, il Paese aveva perso circa un sesto della popolazione.



Ora, una domanda sorge spontanea: se il sistema era così meraviglioso, perché non organizzavano viaggi premio per convincere i cittadini occidentali a trasferirsi a Est? Perché non c'erano liste d'attesa di italiani, francesi, inglesi e americani desiderosi di andare a vivere nella DDR?



Forse il paradiso terrestre aveva qualche problema con il riscaldamento, gli scaffali dei negozi, la libertà di stampa e, soprattutto, la libertà di andarsene.



Naturalmente, la spiegazione ufficiale era che il Muro servisse a proteggere i cittadini dal capitalismo. Una protezione talmente apprezzata che per garantirla servivano guardie armate e il rischio di essere uccisi se si tentava di attraversarlo.



Trentasette anni dopo, il Muro non c'è più. Ma resta una domanda: se un'ideologia ha bisogno di impedire ai propri cittadini di andarsene, quanto deve essere convincente la felicità che promette?

Il Bicerin, oggi, lo prendiamo a Ovest. Senza chiedere il permesso a nessuno.

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Il bicerin: tre strati, come vuole la ricetta: uno sguardo lucido sull'attualità, una nota amara di realtà, un fondo caldo di umanità. Da leggere piano. Lo trovi su Torino.plus e Facebook