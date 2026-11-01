Fact-check: il 13 novembre 2026 finirà il mondo? Che cosa dice davvero lo studio di Heinz von Foerster

di Claudio Pasqua

Il 13 novembre 2026 finirà il mondo? La data è tornata a circolare sul web, accompagnata da titoli che evocano scenari apocalittici e previsioni scientifiche inquietanti.

Tutto nasce da un articolo pubblicato nel 1960 sulla prestigiosa rivista Science, nel quale un gruppo di ricercatori indicava proprio quel giorno come il momento in cui la popolazione mondiale avrebbe raggiunto una singolarità matematica. Ma che cosa avevano calcolato davvero? E soprattutto, perché quella previsione non si è avverata?

LA RISPOSTA IN BREVE Non esiste alcuna evidenza scientifica che il 13 novembre 2026 rappresenti la fine del mondo. La data deriva da un modello matematico elaborato nel 1960 per descrivere la crescita della popolazione umana. La proiezione ipotizzava una crescita teoricamente infinita, ma si basava sull'assunzione che le tendenze demografiche del passato continuassero senza modificarsi. La storia ha dimostrato che non è così.

Il 13 novembre 2026: da dove nasce la presunta profezia della fine del mondo?

La storia comincia il 4 novembre 1960, quando la rivista scientifica Science pubblica un articolo dal titolo decisamente provocatorio: “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, traducibile come “Giorno del Giudizio: venerdì 13 novembre 2026”.

Gli autori erano tre studiosi: Heinz von Foerster, Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot. Il primo, fisico austriaco e importante studioso di cibernetica, lavorava presso l'Università dell'Illinois.

Il loro obiettivo era analizzare l'evoluzione della popolazione mondiale e comprendere se la crescita osservata nel corso dei secoli potesse proseguire indefinitamente.

Attraverso l'analisi di diverse ricostruzioni demografiche, i ricercatori individuarono una tendenza di crescita particolarmente accelerata. Applicando un modello matematico ai dati storici, arrivarono a una conclusione sorprendente: se quella dinamica fosse continuata senza variazioni, la popolazione avrebbe raggiunto un valore matematicamente infinito intorno al 2026.

La data del 13 novembre non fu scelta a caso. Coincideva infatti con il compleanno di Heinz von Foerster, nato a Vienna il 13 novembre 1911. Nel 2026 avrebbe compiuto 115 anni.

Che cosa significa davvero una popolazione matematicamente infinita?

È proprio qui che nasce il principale equivoco sulla presunta previsione apocalittica.

Quando si legge che la popolazione mondiale sarebbe diventata infinita il 13 novembre 2026, si potrebbe immaginare una catastrofe improvvisa, con miliardi di persone destinate a morire per mancanza di spazio o di risorse.

Non era questo il significato matematico dello studio.

Von Foerster e i suoi collaboratori utilizzarono una funzione iperbolica per descrivere la crescita demografica. A differenza di una semplice crescita esponenziale, questo modello prevede un'accelerazione progressiva sempre più marcata.

La funzione presenta una caratteristica particolare: avvicinandosi a un determinato momento, il valore teorico cresce sempre più rapidamente, tendendo all'infinito. In matematica questo comportamento viene definito singolarità.

Una singolarità matematica non equivale però a un evento fisico. Non significa che in quel preciso giorno la Terra dovrebbe esplodere, che l'umanità dovrebbe estinguersi o che le risorse disponibili dovrebbero esaurirsi simultaneamente.

Il modello descriveva le conseguenze teoriche di una crescita demografica proiettata senza limiti. La data del 2026 rappresentava il punto limite della funzione, non una scadenza biologica per la specie umana.

Perché la previsione di Heinz von Foerster non si è avverata?

Il problema non era necessariamente nei calcoli matematici, ma soprattutto nell'ipotesi sulla quale si basavano: considerare che la crescita della popolazione osservata nei secoli precedenti potesse continuare con le stesse caratteristiche anche nel futuro.

La demografia, però, non è una variabile immutabile. Dipende da condizioni economiche, sanitarie, culturali e sociali che cambiano nel tempo.

Nel corso della seconda metà del Novecento si sono verificati fenomeni che hanno modificato profondamente le dinamiche della popolazione mondiale:

Industrializzazione: la trasformazione delle economie ha modificato il rapporto tra lavoro, famiglia e numero dei figli.

la trasformazione delle economie ha modificato il rapporto tra lavoro, famiglia e numero dei figli. Urbanizzazione: la vita nelle città ha favorito modelli familiari differenti rispetto a quelli delle società prevalentemente agricole.

la vita nelle città ha favorito modelli familiari differenti rispetto a quelli delle società prevalentemente agricole. Istruzione femminile: l'accesso all'istruzione e al lavoro ha contribuito alla trasformazione delle scelte riproduttive.

l'accesso all'istruzione e al lavoro ha contribuito alla trasformazione delle scelte riproduttive. Contraccezione: la maggiore disponibilità di strumenti di pianificazione familiare ha inciso sui tassi di natalità.

la maggiore disponibilità di strumenti di pianificazione familiare ha inciso sui tassi di natalità. Transizione demografica: in numerosi Paesi la diminuzione della mortalità è stata seguita da una progressiva riduzione della fertilità.

Il risultato è stato un progressivo rallentamento della crescita demografica mondiale.

Il tasso di crescita della popolazione ha raggiunto il suo massimo nei primi anni Sessanta, proprio nel periodo in cui veniva pubblicato lo studio di von Foerster. Successivamente ha iniziato a diminuire.

La previsione del 1960, quindi, non aveva considerato adeguatamente la possibilità che il sistema demografico cambiasse struttura.

La popolazione mondiale oggi: che cosa prevedono le Nazioni Unite?

Le stime demografiche contemporanee descrivono uno scenario molto diverso da quello ipotizzato nel 1960.

Secondo il rapporto World Population Prospects 2024 delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale era stimata in circa 8,2 miliardi di persone nel 2024.

Le proiezioni indicano una crescita destinata a rallentare progressivamente, fino a raggiungere un possibile massimo di circa 10,3 miliardi di abitanti nella metà degli anni Ottanta del XXI secolo.

Indicatore Stima ONU Popolazione nel 2024 8,2 miliardi Picco previsto 10,3 miliardi circa Periodo del picco Metà degli anni 2080 Popolazione nel 2100 10,2 miliardi circa

Secondo le stesse Nazioni Unite, esiste una probabilità di circa l'80% che la popolazione mondiale raggiunga il proprio picco entro la fine del secolo.

Questi valori sono proiezioni, non certezze. Dipendono dall'evoluzione della natalità, della mortalità e delle migrazioni internazionali.

Il quadro demografico attuale è quindi molto distante dall'accelerazione infinita immaginata dal modello del 1960.

Il Doomsday Clock: davvero mancano 85 secondi alla fine del mondo?

La discussione sulla data del 13 novembre 2026 si intreccia spesso con un altro simbolo molto conosciuto: il Doomsday Clock, l'Orologio dell'Apocalisse.

Si tratta di un indicatore simbolico creato nel 1947 dal Bulletin of the Atomic Scientists per rappresentare il livello di rischio globale legato alle minacce che potrebbero mettere in pericolo la sopravvivenza dell'umanità.

Il 27 gennaio 2026 il Bulletin of the Atomic Scientists ha portato le lancette a 85 secondi dalla mezzanotte, il valore più vicino alla mezzanotte mai registrato nella storia dell'orologio.

La decisione tiene conto di diversi fattori, tra cui:

rischio di conflitti nucleari e tensioni internazionali;

cambiamento climatico e conseguenze ambientali;

minacce biologiche;

sviluppo e utilizzo delle tecnologie avanzate e dell'intelligenza artificiale.

È importante chiarire che gli 85 secondi non rappresentano un conto alla rovescia reale. Non significa che l'umanità abbia 85 secondi di vita, né che sia possibile calcolare matematicamente il momento di una catastrofe.

Il Doomsday Clock è uno strumento di comunicazione e sensibilizzazione scientifica. Esprime una valutazione qualitativa dei rischi globali elaborata da esperti.

Il confronto con il 1960 è interessante: in quell'anno l'orologio si trovava a sette minuti dalla mezzanotte. Ma i due indicatori, quello demografico di von Foerster e quello simbolico del Bulletin, misurano fenomeni completamente diversi.

La nuova ricerca di Javier Birchenall: perché il modello del 1960 ha mancato il bersaglio

La vicenda è tornata al centro dell'attenzione scientifica anche grazie a un contributo pubblicato nel 2026 sulla rivista Science dall'economista Javier A. Birchenall, intitolato Demographic "doomsday" misses the mark.

L'analisi riprende la previsione di von Foerster e ne sottolinea il limite fondamentale: le dinamiche demografiche non possono essere considerate costanti nel tempo.

La crescita della popolazione dipende da processi complessi. Una diminuzione della fertilità, un cambiamento delle condizioni economiche o una trasformazione delle abitudini familiari possono modificare radicalmente una tendenza osservata in precedenza.

La lezione vale anche oggi. Non sarebbe corretto sostituire alla vecchia previsione di crescita infinita una previsione altrettanto rigida di diminuzione infinita della popolazione.

Le società cambiano, così come cambiano le condizioni che determinano la natalità e la mortalità. I modelli matematici devono essere aggiornati e confrontati continuamente con i dati reali.

Il 13 novembre 2026 sarà davvero una giornata particolare?

La data ha certamente un valore storico e simbolico. Il prossimo 13 novembre ricorre infatti il sessantaseiesimo anniversario della pubblicazione dello studio che rese celebre la singolare previsione di von Foerster.

La coincidenza con il suo compleanno rende ancora più curiosa la vicenda. Ma non esiste alcuna ragione scientifica per considerare quel venerdì una data di estinzione dell'umanità.

La ricerca del 1960 rimane un interessante esempio di applicazione della matematica allo studio dei sistemi complessi e, allo stesso tempo, un monito sui limiti delle previsioni basate sull'estrapolazione delle tendenze storiche.

Conclusione: nessuna fine del mondo, ma una lezione importante sulla scienza

Il 13 novembre 2026 non rappresenta la data della fine del mondo. La previsione di Heinz von Foerster era il risultato di un modello matematico che descriveva la crescita della popolazione sulla base delle tendenze osservate nei secoli precedenti.

La realtà ha seguito un percorso differente. La transizione demografica, la diminuzione della natalità e le trasformazioni economiche e sociali hanno modificato profondamente lo scenario.

La vicenda insegna qualcosa che va ben oltre la demografia: un modello matematico può descrivere correttamente il passato senza essere necessariamente in grado di prevedere il futuro.

La scienza non consiste nel trasformare le formule in profezie. Consiste nel verificare continuamente le ipotesi, confrontare i risultati con la realtà e correggere le proprie conclusioni quando emergono nuovi dati.

FACT-CHECKING: le cinque risposte da ricordare Il 13 novembre 2026 finirà il mondo?

NO. Non esiste alcuna previsione scientifica attendibile che indichi questa data come quella della fine dell'umanità. Lo studio di Heinz von Foerster esiste?

SÌ. Fu pubblicato nel 1960 sulla rivista Science. La popolazione avrebbe dovuto diventare infinita?

SÌ, NEL MODELLO MATEMATICO. Era una singolarità teorica derivante dall'estrapolazione della crescita storica. La previsione si è avverata?

NO. Le dinamiche demografiche sono cambiate profondamente. Il Doomsday Clock prevede la fine del mondo?

NO. È un indicatore simbolico del livello di rischio globale.

Fonti scientifiche e approfondimenti

Per verificare i dati e approfondire la storia della previsione del 13 novembre 2026, è possibile consultare le seguenti fonti:

Nota della redazione: le proiezioni demografiche sono stime basate su ipotesi statistiche e possono essere aggiornate alla luce di nuovi dati. Le singolarità matematiche descritte nei modelli teorici non devono essere confuse con eventi fisici o previsioni certe.



