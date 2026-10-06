Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen: i “fantasmi” dell’Universo aprono una nuova finestra sul cosmo

Il fisico Francis Halzen è stato insignito del Nobel per la Fisica 2026 per i suoi contributi decisivi alla realizzazione dell’IceCube Neutrino Observatory e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Un riconoscimento che premia una delle più importanti rivoluzioni dell’astrofisica contemporanea: osservare l’Universo non soltanto attraverso la luce, ma anche attraverso particelle quasi invisibili capaci di attraversare lo spazio cosmico.





C'è un nuovo modo di guardare l'Universo e, questa volta, non passa dai telescopi tradizionali. Passa attraverso il ghiaccio dell'Antartide. È questa la straordinaria storia scientifica che porta Francis Halzen al Nobel per la Fisica 2026.

Il riconoscimento premia il lavoro che ha portato alla nascita e allo sviluppo dell'IceCube Neutrino Observatory, gigantesco rivelatore costruito nelle profondità del ghiaccio antartico, e alla scoperta di neutrini ad altissima energia provenienti da fenomeni cosmici. IceCube ha trasformato circa un chilometro cubo di ghiaccio naturale in un vero e proprio telescopio per neutrini.

I neutrini, particelle quasi impossibili da catturare

Per capire la portata della scoperta bisogna partire dai protagonisti: i neutrini.

Sono particelle elementari prive di carica elettrica e con una massa estremamente piccola. Interagiscono pochissimo con la materia e per questo possono attraversare enormi quantità di spazio senza essere assorbiti o deviati dai campi magnetici.

È proprio questa caratteristica a renderli straordinari messaggeri cosmici. Mentre la luce può essere assorbita, deviata o schermata dalla materia presente lungo il percorso, i neutrini riescono a uscire da ambienti estremamente densi e a viaggiare per distanze cosmiche praticamente indisturbati.

In altre parole, osservare un neutrino significa poter ricevere informazioni direttamente da alcuni degli ambienti più estremi dell'Universo.

Un telescopio costruito sotto il Polo Sud

L'idea alla base di IceCube appare quasi fantascientifica: utilizzare il ghiaccio dell'Antartide come gigantesco rivelatore.

Nelle profondità del ghiaccio sono stati installati migliaia di sensori ottici. Quando un neutrino interagisce con una particella presente nel ghiaccio può produrre particelle secondarie che, attraversando il materiale, generano una debole luce chiamata radiazione Cherenkov.

I sensori registrano questa luce e permettono agli scienziati di ricostruire la direzione e l'energia del neutrino.

Il progetto, concepito da Halzen negli anni Ottanta, è diventato operativo nel 2010. Oggi la collaborazione scientifica coinvolge centinaia di ricercatori provenienti da numerose istituzioni internazionali.

La sfida era enorme. Nessuno poteva garantire che un simile strumento avrebbe effettivamente trovato neutrini cosmici ad altissima energia. Eppure la scommessa scientifica ha funzionato.

La scoperta che ha cambiato l'astronomia

Nel 2013 IceCube annunciò una scoperta destinata a cambiare profondamente l'astrofisica: l'osservazione di un flusso di neutrini ad alta energia di origine cosmica.

Non erano semplicemente particelle prodotte nell'atmosfera terrestre. Provenivano da molto più lontano, dall'Universo profondo.

Questa osservazione ha aperto una nuova disciplina: la neutrino astronomy, l'astronomia dei neutrini.

Le energie coinvolte sono impressionanti. IceCube ha osservato neutrini con energie nell'intervallo TeV-PeV, enormemente superiori a quelle delle particelle prodotte dagli acceleratori terrestri. Il rivelatore ha quindi iniziato a fornire una nuova prospettiva sui fenomeni capaci di accelerare le particelle alle energie più estreme conosciute.

Da dove arrivano?

È questa la domanda che ha guidato la ricerca successiva.

Scoprire che i neutrini arrivano dal cosmo è stato soltanto il primo passo. Il problema successivo consisteva nel capire quali oggetti dell'Universo li producessero.

Le osservazioni di IceCube hanno progressivamente indicato galassie attive e altri ambienti estremamente energetici come possibili sorgenti.

Tra i risultati più importanti c'è l'identificazione della galassia attiva NGC 1068, conosciuta anche come M77, come una delle principali sorgenti di neutrini ad alta energia individuate nel cielo. IceCube ha inoltre trovato evidenze collegate ad altri nuclei galattici attivi, tra cui TXS 0506+056 e PKS 1424+240.

Sono ambienti dominati da fenomeni estremi, spesso associati alla presenza di buchi neri supermassicci al centro delle galassie.

Una nuova astronomia, oltre la luce

Il Nobel a Halzen assume quindi un significato che va oltre la semplice scoperta di una nuova particella o di un nuovo fenomeno.

La vera rivoluzione è metodologica.

Per secoli l'astronomia ha studiato il cielo principalmente attraverso la radiazione elettromagnetica: luce visibile, onde radio, raggi X e raggi gamma. Negli ultimi anni questa visione si è ampliata grazie alle onde gravitazionali e ai neutrini.

Nasce così l'era della astronomia multimessaggera, nella quale fenomeni cosmici possono essere studiati combinando segnali completamente differenti.

I neutrini, in particolare, possono uscire da regioni dell'Universo nelle quali la luce ad alta energia viene assorbita. Sono quindi messaggeri capaci di raccontare ciò che accade nelle immediate vicinanze di alcuni degli oggetti più violenti del cosmo.

Una storia ancora tutta da scrivere

Il Nobel non rappresenta però la conclusione di questa ricerca. Al contrario, potrebbe essere l'inizio di una nuova fase.

Una delle grandi domande ancora aperte riguarda infatti l'identificazione completa delle sorgenti dei neutrini cosmici e il meccanismo attraverso il quale i raggi cosmici vengono accelerati a energie estreme.

Le osservazioni di IceCube stanno inoltre contribuendo allo studio della nostra stessa Via Lattea. I dati raccolti hanno permesso di ottenere una mappa del cielo nei neutrini e di individuare una componente galattica del flusso.

Nel frattempo, la ricerca internazionale continua anche con nuovi strumenti. Il risultato ottenuto da IceCube ha dimostrato che i neutrini possono diventare una nuova forma di astronomia, mentre altri grandi rivelatori stanno ampliando la capacità dell'umanità di intercettare queste particelle fantasma.

Francis Halzen ha dedicato decenni a trasformare un'idea apparentemente impossibile in uno strumento scientifico funzionante. Il Nobel per la Fisica 2026 riconosce proprio questa capacità: aver trasformato un gigantesco blocco di ghiaccio al Polo Sud in una finestra sull'Universo più estremo.

E quella finestra è appena stata aperta. Dall'altra parte ci sono buchi neri, galassie attive, acceleratori cosmici e fenomeni che ancora non comprendiamo completamente.

I neutrini sono arrivati da molto lontano. Ora tocca alla scienza capire che cosa stanno cercando di raccontarci.