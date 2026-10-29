Due diligence: che cos’è e perché è importante nel caso Del Vecchio e Il Fatto Quotidiano

Vi sarete chiesti, seguendo la vicenda tra Leonardo Maria Del Vecchio e Il Fatto Quotidiano, perché si parli tanto di bilanci, conti aziendali e accesso alle informazioni riservate. E soprattutto: che cosa c’entra la due diligence con la possibile acquisizione di un giornale?





Partiamo dai fatti. Il 25 ottobre 2026 LMDV Media, società riconducibile a Leonardo Maria Del Vecchio, ha annunciato l’intenzione di approfondire la situazione di SEIF, la Società Editoriale Il Fatto, in vista di una possibile offerta pubblica di acquisto (OPA). L’offerta ipotizzata è di 0,286 euro per azione, per un valore complessivo di circa 7,15 milioni di euro. Il 28 ottobre, però, il consiglio di amministrazione di SEIF ha respinto la richiesta di accesso ai dati riservati necessari per la verifica. Una decisione motivata anche dalla concorrenza tra le due società nel settore editoriale. Fonte: Corriere della Sera.

Per capire perché questo passaggio sia importante, bisogna chiarire che cosa significa due diligence.

Che cos’è una due diligence, spiegata in parole semplici

La due diligence è un'indagine approfondita che permette a un potenziale acquirente o investitore di conoscere la reale situazione di un'azienda prima di decidere se acquistare quote, rilevare l'intera società oppure finanziare un progetto.

L'espressione inglese può essere tradotta, in modo approssimativo, come «diligenza dovuta». Nel linguaggio economico indica un processo di verifica che serve a ridurre le incertezze e a valutare rischi, opportunità e valore effettivo di un'impresa.

Non basta, infatti, leggere il bilancio pubblicato da una società per sapere tutto quello che c'è da sapere. Occorre esaminare anche documenti, contratti, debiti, disponibilità finanziarie, obblighi fiscali, eventuali contenziosi e prospettive future.

In sostanza, chi vuole comprare un'azienda deve rispondere a una domanda fondamentale: quanto vale davvero questa impresa e quali rischi mi assumo se la acquisto?

È proprio questo il compito della due diligence, come spiega anche il glossario finanziario di Borsa Italiana.

Come funziona una due diligence?

Immaginiamo che un imprenditore voglia acquistare una società che pubblica giornali, gestisce un sito d'informazione e produce contenuti digitali.

Prima di impegnare il proprio denaro, non si limiterà a guardare quanti lettori ha il giornale o quanto fattura l'azienda. Vorrà capire come funziona davvero l'attività e quali problemi potrebbero emergere dopo l'acquisizione.

Gli esperti incaricati della verifica potranno analizzare:

I bilanci: ricavi, costi, utili e perdite degli ultimi esercizi.

ricavi, costi, utili e perdite degli ultimi esercizi. I debiti: finanziamenti da rimborsare, interessi e scadenze.

finanziamenti da rimborsare, interessi e scadenze. La liquidità: il denaro disponibile per pagare stipendi, fornitori e altre spese.

il denaro disponibile per pagare stipendi, fornitori e altre spese. I contratti: accordi con dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e partner commerciali.

accordi con dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e partner commerciali. Gli aspetti legali e fiscali: eventuali controversie, obblighi tributari e rischi giuridici.

eventuali controversie, obblighi tributari e rischi giuridici. Le prospettive di crescita: capacità di generare ricavi, conquistare nuovi clienti e sostenere gli investimenti.

capacità di generare ricavi, conquistare nuovi clienti e sostenere gli investimenti. La tecnologia e il patrimonio digitale: software, piattaforme, archivi, diritti e competenze che possono rappresentare una parte importante del valore aziendale.

La verifica viene normalmente svolta da professionisti specializzati, come commercialisti, revisori, avvocati e consulenti finanziari.

Le informazioni possono essere messe a disposizione in un ambiente protetto, chiamato data room, accessibile alle persone autorizzate.

Perché la due diligence è così importante nel caso Del Vecchio e Il Fatto Quotidiano?

Nel caso SEIF, la verifica assume un significato particolare perché riguarda sia la situazione economico-finanziaria della società sia le prospettive di un'eventuale acquisizione.

LMDV Media ha manifestato l'intenzione di approfondire il fabbisogno finanziario della società nei successivi 24 mesi. Nelle valutazioni preliminari diffuse dall'investitore è stata ipotizzata la necessità di ulteriori risorse fino a 4 milioni di euro per sostenere la continuità aziendale ed editoriale. Si tratta, tuttavia, di una stima attribuita a LMDV Media, che SEIF non ha condiviso.

Perché controllare questi dati prima di acquistare?

Perché il prezzo delle azioni non racconta necessariamente quanto denaro servirà per mantenere in attività l'impresa, finanziare gli investimenti e affrontare le spese future.

Un compratore potrebbe scoprire che l'azienda ha bisogno di nuovi capitali, che alcuni costi sono destinati ad aumentare oppure che determinati ricavi non sono così sicuri come sembravano inizialmente.

La due diligence serve proprio a evitare che una decisione di investimento venga presa sulla base di informazioni incomplete.

Perché Il Fatto Quotidiano ha respinto la richiesta?

Il 28 ottobre 2026 il consiglio di amministrazione di SEIF ha deciso di non concedere a LMDV Media l'accesso ai dati riservati richiesti per la due diligence.

Tra le motivazioni indicate figura il fatto che LMDV Media opera nello stesso settore editoriale. Secondo il consiglio di amministrazione, condividere determinate informazioni potrebbe esporre dati sensibili relativi alle strategie, alle competenze digitali e all'innovazione tecnologica della società.

È un problema concreto: chi apre i propri archivi a un potenziale acquirente deve poter tutelare le informazioni commerciali e il proprio patrimonio aziendale, soprattutto quando dall'altra parte c'è un concorrente.

Il rifiuto non dimostra, di per sé, che i conti di SEIF siano in ordine oppure in difficoltà. Significa che la verifica richiesta non potrà svolgersi attraverso l'accesso ai dati riservati nelle condizioni prospettate.

Senza un esame più approfondito, LMDV Media potrebbe quindi incontrare maggiori difficoltà nel confermare le proprie valutazioni e nel decidere come procedere.

Esistono diversi tipi di due diligence?

Sì. La verifica può concentrarsi su aspetti differenti, a seconda del tipo di operazione e delle caratteristiche dell'impresa.

Due diligence finanziaria. Esamina bilanci, debiti, ricavi, costi, flussi di cassa e sostenibilità economica dell'azienda.

Due diligence legale. Controlla contratti, contenziosi, autorizzazioni, obblighi societari e possibili rischi giuridici.

Due diligence fiscale. Analizza la regolarità degli adempimenti tributari e l'eventuale presenza di passività fiscali.

Due diligence operativa. Valuta l'organizzazione aziendale, i processi produttivi, i costi e l'efficienza della gestione.

Due diligence tecnologica. Verifica software, infrastrutture digitali, sistemi informatici, proprietà intellettuale e rischi legati alla tecnologia.

In una società editoriale, quest'ultima analisi può essere particolarmente rilevante: il valore dell'impresa non dipende soltanto dalle vendite del giornale cartaceo, ma anche dagli abbonamenti digitali, dalle piattaforme online, dai contenuti multimediali e dalla capacità di raggiungere nuovi lettori.

La due diligence significa che l'acquisizione è già decisa?

Assolutamente no.

Questo è uno degli equivoci più frequenti quando si leggono notizie economiche.

La due diligence è una fase di valutazione, non la conclusione di un acquisto. Il suo esito può portare a confermare una proposta, modificarne il prezzo, richiedere ulteriori garanzie oppure rinunciare all'operazione.

Nel caso di Del Vecchio e SEIF, inoltre, esistono ostacoli societari e la contrarietà già espressa dai soci fondatori alla cessione delle proprie partecipazioni. Il consiglio di amministrazione ha anche respinto la richiesta di accesso ai dati riservati.

Perciò non è corretto presentare l'acquisizione come un fatto compiuto.

È altrettanto importante distinguere ciò che è documentato dalle ipotesi sulle intenzioni dell'investitore. La due diligence può aiutare a comprendere il valore di un'impresa e i suoi bisogni finanziari, ma non dimostra da sola quale sia il vero obiettivo strategico di chi la richiede.

In conclusione: perché dobbiamo conoscere questo termine?

La due diligence è uno strumento fondamentale nel mondo degli affari perché consente di prendere decisioni più consapevoli prima di impegnare capitali importanti.

Nel caso Del Vecchio–Il Fatto Quotidiano, il termine aiuta a capire perché la questione non riguardi soltanto il prezzo delle azioni o la possibilità di acquistare una testata giornalistica. In gioco ci sono anche l'accesso alle informazioni riservate, la valutazione dei conti, le prospettive economiche e la tutela delle strategie aziendali.

In parole semplici, la due diligence è il controllo che si fa prima di comprare, per capire che cosa si sta acquistando davvero. E, talvolta, proprio le informazioni che emergono durante questa verifica possono determinare il futuro di un'intera operazione.