Come preparare la casa per una badante convivente: spazi, sicurezza e organizzazione

Accogliere una badante convivente significa ripensare l'organizzazione della casa per garantire un ambiente sicuro all'anziano e condizioni abitative adeguate alla persona che lo assisterà. Non basta trovare una stanza libera: occorre eliminare gli ingombri, migliorare l'accessibilità degli ambienti e stabilire regole di convivenza chiare.

Una preparazione accurata permette di prevenire difficoltà quotidiane e favorire un rapporto sereno tra l'assistito, la famiglia e la badante.

Preparare gli ambienti in base alle esigenze dell'anziano

Il primo passo è valutare quanto l'abitazione sia adatta alle necessità della persona assistita.

Un anziano autonomo può avere esigenze molto diverse da chi utilizza un deambulatore, ha difficoltà motorie o necessita di aiuto per le attività quotidiane.

Prima dell'arrivo della badante è quindi utile verificare alcuni aspetti dell'abitazione:

Ambiente Cosa verificare Camera dell'anziano Accessibilità del letto, spazio per muoversi e oggetti di uso quotidiano a portata di mano Bagno Presenza di superfici scivolose, ostacoli e necessità di eventuali ausili Corridoi Passaggi sufficientemente ampi e privi di ingombri Cucina Facilità di utilizzo degli elettrodomestici e disposizione degli oggetti necessari Camera della badante Spazio personale, arredi essenziali e possibilità di riposare in tranquillità





La disposizione dei mobili dovrebbe facilitare gli spostamenti, evitando modifiche eccessive che potrebbero disorientare l'anziano. L'obiettivo non è trasformare completamente la casa, ma renderla più funzionale, conservando per quanto possibile le abitudini e gli oggetti familiari.





Liberare spazio e riorganizzare la casa prima della convivenza

Eliminare gli oggetti superflui permette di recuperare spazio e rendere più sicuri gli ambienti domestici.

Nelle abitazioni occupate da molti anni è frequente trovare mobili inutilizzati, scatoloni e oggetti accumulati in camere secondarie, corridoi, cantine o soffitte.

Quando una stanza deve essere destinata alla badante, può essere necessario un intervento di riordino più consistente.

Per organizzarlo conviene suddividere gli oggetti in tre categorie.

Da conservare: mobili e oggetti ancora utili oppure di particolare valore affettivo.

mobili e oggetti ancora utili oppure di particolare valore affettivo. Da donare o recuperare: arredi e materiali in buone condizioni che non servono più.

arredi e materiali in buone condizioni che non servono più. Da smaltire: oggetti deteriorati, inutilizzabili o non recuperabili, rispettando le modalità di raccolta previste.





Se sono presenti arredi pesanti o grandi quantità di materiale, può essere utile ricorrere a una ditta specializzata. Nel territorio comasco, ad esempio, Ms Sgomberi Como si occupa dello sgombero di appartamenti e altri locali a Como e provincia, intervenendo nella rimozione di mobili e oggetti non più necessari.





È comunque importante coinvolgere l'anziano nelle decisioni, quando possibile. Eliminare improvvisamente oggetti dal valore affettivo potrebbe provocare disagio, soprattutto nelle persone particolarmente legate alle proprie abitudini.





Una stanza adeguata per la badante convivente

La badante convivente deve poter disporre di uno spazio che garantisca riposo, dignità e riservatezza. Il contratto collettivo nazionale del lavoro domestico prevede che il datore di lavoro fornisca al lavoratore convivente un alloggio idoneo a tutelarne la dignità e la privacy.

Nell'organizzazione pratica dell'abitazione, la soluzione preferibile è una camera personale dotata di:

letto comodo e illuminazione adeguata,

armadio e spazio per gli effetti personali,

possibilità di riposare senza continue interruzioni.

Non è sufficiente sistemare un letto in soggiorno o in un locale di passaggio, se questa soluzione non permette di garantire condizioni abitative adeguate.

La privacy deve inoltre essere rispettata durante i momenti di riposo, distinguendo chiaramente gli spazi personali da quelli condivisi.





Rendere la casa più sicura per l'anziano





Una casa ordinata e accessibile contribuisce a ridurre il rischio di incidenti domestici, soprattutto di cadute.





Tra i principali fattori di rischio figurano pavimenti scivolosi, tappeti non fissati, ostacoli e illuminazione insufficiente.





Prima di iniziare la convivenza è quindi opportuno effettuare alcuni controlli.

Corridoi e passaggi: eliminare fili elettrici, piccoli mobili e oggetti che ostacolano gli spostamenti.

Pavimenti: rimuovere i tappeti instabili o fissarli con sistemi antiscivolo.

Bagno: valutare l'installazione di maniglioni e altri ausili adeguati alle capacità motorie dell'anziano.

Camera da letto: verificare che il letto abbia un'altezza appropriata e che gli oggetti di uso frequente siano facilmente raggiungibili.

Illuminazione: migliorare la visibilità nei corridoi e nei percorsi notturni, eventualmente utilizzando luci con sensori di movimento.

Non tutti gli interventi richiedono lavori di ristrutturazione. Spesso bastano modifiche mirate per migliorare la sicurezza quotidiana.

In presenza di importanti limitazioni motorie, la scelta degli ausili dovrebbe essere valutata con professionisti sanitari competenti.

Organizzare l'assistenza e stabilire regole di convivenza

Una convivenza efficace richiede una chiara definizione delle esigenze assistenziali, delle mansioni e dei momenti di riposo.

Prima di scegliere una badante è necessario individuare il livello di autonomia dell'anziano, le attività per cui necessita di aiuto e l'eventuale presenza di particolari difficoltà cognitive o motorie.

In questa fase può essere utile il supporto di realtà specializzate come Aes Domicilio, agenzia di selezione badanti che si occupa della ricerca di figure per l'assistenza domiciliare, anche in regime di convivenza.

Una volta individuata la persona, è importante condividere alcune informazioni essenziali:

abitudini dell'anziano e organizzazione della giornata.

orari dei pasti e attività per cui è necessaria assistenza,

mansioni previste dal rapporto di lavoro,

contatti familiari e riferimenti da utilizzare in caso di necessità.

Occorre inoltre chiarire un aspetto spesso sottovalutato: la badante convivente non è una figura disponibile 24 ore su 24. Il rapporto di lavoro deve rispettare gli orari, le pause e i riposi previsti dal contratto collettivo nazionale.

Se l'anziano necessita di sorveglianza continuativa, anche durante i periodi di riposo della badante, la famiglia deve prevedere un'organizzazione assistenziale aggiuntiva.

Gli ultimi controlli prima dell'arrivo della badante

Prima dell'inizio della convivenza è utile verificare che tutti gli aspetti pratici siano stati organizzati.

La stanza della badante dovrebbe essere pronta, gli spazi comuni accessibili e gli oggetti necessari all'assistenza facilmente individuabili.

È opportuno predisporre un elenco aggiornato dei contatti familiari, del medico curante e degli eventuali altri professionisti sanitari di riferimento, insieme alle informazioni indispensabili per la gestione quotidiana.

Anche il primo incontro merita attenzione: presentare gli ambienti, spiegare le abitudini della casa e lasciare spazio alle domande facilita l'inserimento della nuova figura.

Accogliere una badante convivente, infatti, non significa soltanto introdurre un servizio di assistenza, ma condividere gli spazi e costruire un nuovo equilibrio domestico. Una casa ben organizzata può rendere più semplice il lavoro di cura, preservando al tempo stesso l'autonomia dell'anziano e il benessere di chi lo assiste.

Domande frequenti sull'organizzazione della casa per una badante convivente

È obbligatorio avere una stanza separata per la badante convivente?

Il contratto collettivo del lavoro domestico richiede che la badante convivente disponga di un alloggio idoneo a garantirne dignità e riservatezza. Una camera personale rappresenta la soluzione preferibile, perché permette di rispettare la privacy e assicurare condizioni adeguate di riposo.

Come liberare una stanza per ospitare una badante convivente?

Il primo passo consiste nel selezionare gli oggetti da conservare, donare o smaltire. Se la stanza contiene mobili ingombranti o molti materiali accumulati, una ditta specializzata come Ms Sgomberi Como può occuparsi dello sgombero degli ambienti, permettendo di recuperare lo spazio necessario.

Come scegliere una badante convivente adatta alle esigenze di un anziano?

Occorre valutare il grado di autonomia dell'assistito, le attività quotidiane per cui necessita di supporto e le competenze richieste. Agenzie di selezione badanti come Aes Domicilio possono aiutare le famiglie a individuare figure compatibili con le specifiche necessità assistenziali.

Una badante convivente deve essere disponibile anche durante la notte?

La convivenza non comporta una disponibilità continua, giorno e notte. La badante ha diritto agli orari di riposo previsti dal contratto collettivo nazionale. Se l'anziano necessita di assistenza notturna frequente o sorveglianza continuativa, occorre valutare un'organizzazione aggiuntiva nel rispetto delle disposizioni contrattuali.















