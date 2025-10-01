Teatro e Scienza: "Le sorelle del cielo" al Planetario di Torino Infini.to
Fin dai tempi antichi sono esistite Donne che hanno dedicato la loro vita e il loro ingegno alla Scienza e, in particolare, allo studio del Cielo, una disciplina molto antica, che per molti secoli si è intrecciata con la filosofia e la religione. Le loro vite di creatività e talento non sono state quasi mai segnate nelle Mappe della Storia Umana. Molte di loro sono rimaste quasi invisibili, anche se hanno raggiunto risultati straordinari, e restano ancora oggi fuori dalle Mappe del nostro immaginario. In scena dialogano due voci, quella narrativa di Simonetta Marcello e quella poetica dell’azione teatrale di Grazia Dentoni unite dal ritmo del tamburo. Due voci che disegnano due orbite intorno alle Sorelle del Cielo, le Astronome che hanno studiato il Cielo stellato fin dai tempi remoti e che spesso hanno coltivato anche altre passioni oltre all’Astronomia, come la Poesia, l’Incisione, il Disegno, la cura dell’Orto e altro ancora.
La scrittura drammaturgica ci porta in un’astronave su cui viaggeremo un viaggio indietro nel tempo per incontrare le Sorelle del Cielo e riunirle in uno spazio immaginario. In scena arte e scienza si incontrano dal vivo, finalmente! La fascinazione dello spettacolo è stata nella sua natura di viaggio, cui ogni volta si aggiungeva una “sorella del cielo” che narrava la propria esperienza di donna e di scienziata, ognuna con la propria veste, del proprio tempo, col proprio bagaglio di conoscenze astronomiche.
Rassegna HARD&SOFT SCIENCE: LE DONNE
5 ottobre, ore 17.30 – Planetario di Pino Torinese
Spettacolo LE SORELLE DEL CIELO
Viaggio teatrale di narrazione, gesto e suono
Associazione Ananche e Dipartimento di Fisica – Università di Torino
Di e con Grazia Dentoni e Simonetta Marcello – Regia: Grazia Dentoni
Maggiori info su: www.teatroescienza.it
Comunicazione a cura di ADI – Agenzia Digitale Italiana
