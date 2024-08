Corso di Interior Design: quale certificazione deve avere

Hai aspirazioni di diventare un interior designer e di occuparti della progettazione degli spazi interni di case, uffici, alberghi e attività commerciali? Se questo è il tuo obiettivo, sappi che hai scelto un settore in forte crescita, dove la figura dell'architetto d’interni è sempre più richiesta anche in Italia.

Grazie alla sua vasta competenza, l’interior designer può lavorare sia come dipendente di aziende nel settore dell’arredamento, studi professionali di architettura e design o negozi di arredamento, sia come freelance, collaborando con diverse realtà. Questa figura professionale ha la capacità di spaziare tra vari ambiti, talvolta anche simultaneamente.

L’architetto d’interni si occupa di progettare ambienti su misura per abitazioni private e immobili commerciali e professionali, tenendo conto delle esigenze del cliente e integrando funzionalità ed estetica. Affidarsi a un interior designer consente di personalizzare al massimo gli spazi da arredare, che si tratti di un appartamento, un negozio o un albergo, rispettando i parametri tecnici necessari.

Inoltre, un ambiente progettato da un Interior Designer può aumentare di valore nel caso di una futura rivendita, grazie alla sua unicità e alla cura dei dettagli.

Per essere un interior designer di alto livello, è fondamentale avere conoscenze in architettura e design, ma anche in storia dell’arte, idraulica, acustica, illuminotecnica, domotica, risparmio energetico e sicurezza. A livello tecnico, è essenziale saper utilizzare software come HomeStyler, SketchUp, programmi di fotoritocco, Canva.

Chi vuole fare carriera in questo settore dovrebbe ottenere certificazioni che attestino le competenze acquisite. Le più rilevanti sono rilasciate da Organizzioni come APeD - Associazione Progettisti e Designer in particolare come su software come HomeStyler, SketchUp riconosciute a livello internazionale.

Se vuoi diventare un interior designer certificato in breve tempo, puoi seguire il master di Interior Design proposto da Accademia Telematica Europea, che nei corsi di Home Styling e di Interior Design ti preparerà all’uso del software HomeStyler e SketchUp in 6 o 12 mesi. Al termine del corso, potrai ottenere una certificazione internazionale e avviarti verso una carriera nel mondo dell’interior design.

Per maggiori informazioni: www.accademiatelematicaeuropea.it

Diventare un interior designer non richiede solo creatività e un occhio per l'estetica, ma anche una solida base di competenze tecniche e conoscenze specifiche. La capacità di unire queste qualità ti permetterà di creare progetti che non siano solo belli, ma anche funzionali e sostenibili. Oltre alla formazione e alle certificazioni, l’esperienza pratica è fondamentale. Lavorare su progetti reali, anche se inizialmente in piccoli contesti, ti permetterà di affinare le tue competenze e di comprendere meglio le esigenze dei clienti.

Un altro aspetto importante è la capacità di comunicare le tue idee in modo chiaro ed efficace, sia attraverso rappresentazioni grafiche che attraverso la comunicazione verbale. Questo ti permetterà di collaborare meglio con clienti, fornitori, e altri professionisti del settore, come architetti e ingegneri.

Nel mercato odierno, l’interior designer di successo deve anche rimanere aggiornato sulle ultime tendenze e tecnologie. L'uso di materiali sostenibili, soluzioni domotiche avanzate, e la progettazione di spazi inclusivi sono solo alcune delle aree che stanno diventando sempre più importanti nel settore. Investire tempo nell'apprendimento continuo e nell'aggiornamento delle tue competenze ti permetterà di distinguerti e di offrire soluzioni innovative ai tuoi clienti.

Infine, sviluppare un portfolio professionale forte è essenziale. Questo non solo dimostra le tue competenze, ma ti aiuta anche a costruire la tua reputazione e ad attrarre nuovi clienti. Con dedizione e passione, il campo del design d'interni può offrire una carriera gratificante e creativamente stimolante.